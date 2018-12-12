ملتقى أعمال «أم القيوين - اليابان» يبحث تعزيز التعاون

المصدر: أم القيوين - وام

انطلقت أمس بمقر مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بأم القيوين فعاليات ملتقى الأعمال «أم القيوين - اليابان»، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية في دبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي بالإمارة.

يهدف الملتقى إلى تنشيط وترسيخ أواصر التعاون بين أصحاب الأعمال في الإمارات واليابان. وثمن سعيد التلاي، رئيس غرفة أم القيوين، دور القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، في تحقيق التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء جسور واضحة المعالم لتطوير الاستثمار المباشر أو الاستثمار المشترك.