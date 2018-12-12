«مؤتمر الطيران الخاص» في دبي يبحث فرص الاستثمار المستقبلية

المصدر: Ⅶ دبي - لؤي عبدالله

أكد جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن الطيران الخاص يشكل جزءاً مهماً من قطاع الطيران المدني في دبي والذي يشكل أكثر من 17% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في الوقت الراهن وسيصل إلى 30% في 2030.

جاء ذلك في كلمته خلال «مؤتمر الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال» والذي انطلقت أعماله في دبي أمس بالتزامن مع معرض الطيران الخاص والذي يبحث فرص الاستثمار المستقبلية في قطاع الطيران الخاص.

وقال الحاي إن عدد الطائرات الخاصة المسجلة في الإمارات وصل إلى 147 طائرة خاصة من مختلف الأنواع والأحجام، شغلت أكثر من 50 ألف رحلة في 2017 لشريحة رجال الأعمال، ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم النمو في السنوات المقبلة خاصة مع انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2020 وتعاظم دور الإمارات على الساحة الدولية.

وذكر أن «هيئة دبي للطيران المدني» تمنح أذونات الهبوط للطائرات الخاصة خلال 30 دقيقة فقط وتعمل على تقليل هذا التوقيت إلى 15 دقيقة في الفترة القصيرة المقبلة بفضل اعتمادها أفضل الحلول الذكية في هذا المجال.

وقال إن الإمارات تحتل المرتبة الثانية عربياً من حيث أعداد الطائرات الخاصة بعد السعودية، ويوجد بها 10 شركات مناولة لخدمة أصحاب الطائرات الخاصة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال و5 شركات صيانة طائرات.

فرص

وناقش المؤتمر الفرص المستقبلية الواعدة وخطط دبي لتقديم تصاريح سريعة للغاية للسماح بهبوط الطائرات الخاصة. وجمع المؤتمر الذي أقيم بالتزامن مع فعاليات معرض «ميبا» المصاحب، رواد الصناعة الإقليميين والدوليين للمشاركة في مناقشات وموسعة حول القضايا التي تهم قطاع طيران رجال الأعمال في المنطقة.

من ناحيته، قال علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نشهد نضجاً ملحوظاً من جانبي العملاء والشركات حول معرفتهم ما يريدون بالضبط في الطائرة.

ويمثل هذا المؤتمر فرصة للرواد في هذا القطاع للاجتماع ومناقشة المتطلبات المتغيّرة وكيفية الاستجابة لتلبية احتياجات العملاء. ومن الواضح أن القطاع يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وهما موضوعان رئيسيان في المؤتمر».

من جانبه، قال كلوديو كاميليير، نائب الرئيس لشؤون المبيعات في «امبراير»، إحدى الشركات المشاركة في المعرض: «إن المنطقة سخية من الناحية الضريبية، لذلك فهي منطقة جيدة لشراء وتشغيل طائرات رجال الأعمال». وأضاف أن الابتكار هو عنوان منتجات شركته التي تحقق قيمة عالية. وللشركة حوالي 50 طائرة في الشرق الأوسط».

منتجات

وقال ستيف كاس، نائب الرئيس لتطوير المبيعات والدعم في شركة «جلف ستريم»، إننا نشهد منتجات ثورية وتقدماً كبيراً في مجالات السلامة والسرعة والكفاءة ومعايير الراحة، مشيراً إلى أن المدى التشغيلي للطائرات يتطور وأن السرعة وصلت إلى نقطة تكون فيها سرعة السفر قريبة من سرعة الصوت كمعيار جديد.

إلى ذلك، نظمت «مدينة الطيران» في دبي الجنوب أمس جولة لمبنى الطيران الخاص لممثلي خدمات الطيران المشاركين في معرض «ميبا 2018»، واصطحب طارق بن غليطة، مدير إدارة تطوير الأعمال، ممثلي خدمات الطيران خلال الجولة، حيث أطلعهم على الخدمات التي يقدمها هذا المبنى المتميز للطيران الخاص من خدمات.

اتفاقية

وقعت مدينة الطيران بدبي الجنوب اتفاقية مع «دي جاي ايفييشين» الإماراتية لبناء حظيرتي طائرات في مدينة الطيران بدبي الجنوب.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمدينة الطيران بدبي الجنوب إن عدد حظائر الطائرات في منطقة الطيران في دبي الجنوب سيصل إلى 10 حظائر قيد التشغيل بحلول 2020 بالإضافة إلى حظائر أخرى ستكون في مرحلة الإنشاء.

وأضاف إنه تم خلال العام الجاري التوقيع مع مستثمرين بخصوص تطوير 5 قطع أراض لاستثمارها في حظائر الطائرات، مشيراً إلى أن عدد الحظائر حالياً في منطقة الطيران يصل إلى 3 حظائر منها حظيرتان قيد التشغيل والثالثة تعتبر الأكبر سيتم تشغيلها بداية العام المقبل.

وأشاد إبراهيم الملا المدير التنفيذي لدي «جي ايفييشين» بالدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار بقطاع الطيران.