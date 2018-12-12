«القمة العالمية لسلامة الطيران» تناقش تحديات القطاع عالمياً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات الدورة السادسة من القمة العالمية لسلامة الطيران التي تستضيفها هيئة دبي للطيران المدني على مدى يومين بفندق «روضة البستان» في دبي، بهدف بحث تحديات السلامة التي تواجه قطاع النقل الجوي على المستويات الإقليمية والعالمية، بحضور مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين حول العالم.

نمو

وأكد خالد العارف المدير التنفيذي لقطاع سلامة وبيئة الطيران في هيئة دبي للطيران المدني خلال الكلمة الافتتاحية للقمة، أن قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد يشهد نمواً وتطورات متسارعة تفرض عليه مواجهة مجموعة من التحديات ذات الصلة بمجالات السلامة على مختلف المستويات، خاصة في ظل تزايد الطلب على المسارات الجوية إلى جانب ارتفاع مستويات حركة الطائرات وأنظمة الطائرات بدون طيار في المجال الجوي المزدحم.

آلية

واستعرض الكابتن مارك بيرتنوود نائب رئيس أول – قسم سلامة مجموعة طيران الإمارات، آلية إدارة مخاطر السلامة بوصفها إحدى العناصر الأربعة ضمن نظام إدارة السلامة في طيران الإمارات، حيث قدم للحضور مجموعة من الآليات وأفضل الممارسات مع مجموعة من الأمثلة التطبيقية خلال العمليات التشغيلية، في حين استعرض أحمد الصابري مدير الجودة والسلامة في الهيئة العامة للطيران المدني نظام إدارة السلامة في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، إلى جانب ثقافة السلامة وترابطها مع التوجهات والممارسات المؤسسية.