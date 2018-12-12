«جمارك دبي» تحصل على شهادة آيزو في إدارة البحوث

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عززت «جمارك دبي» سجلها الحافل بشهادات وجوائز الجودة بحصولها على شهادة المواصفة العالمية لنظام إدارة البحوث والدارسات ISO 20252:2012 التي تُعنى بجودة عمليات وخدمات البحوث والدراسات، حيث تُضاف هذه الشهادة إلى سجل الدائرة، وقد حصلت خلال الفترة الماضية على 14 شهادة دولية في مجالات إدارة الجودة المختلفة، ومنها «مجال البيئة الصحة والسلامة المهنية والمسؤولية المجتمعية وتقنية المعلومات ورضا العملاء والابتكار والتميز في الخدمات».

تسلم

وتسلم أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، شهادة الآيزو من المهندسة لميس مرقة مديرة شركة جلوبال بيزنس بيرو وممثل شركة TUV Inter CERT الألمانية، والحصول على الشهادة الدولية، يأتي تتويجاً للجهود المتميزة المبذولة من جمارك دبي في تطبيق معايير الجودة والخاصة بعمليات وخدمات البحوث والدراسات والمطابقة مع المعايير العالمية، دعماً لرؤية ورسالة الدائرة وتوجهاتها الاستراتيجية الساعية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الداخلية والخارجية بأعلى المستويات العالمية، وهذا بدوره يعود بالنفع على تطور حركة التجارة المشروعة على مستوى الدولة.

وقال أحمد محبوب مصبح: «إن الدائرة تطبق أفضل المعايير والمواصفات القياسية لتحقيق التميز المؤسسي والجودة، وذلك بما يتماشى مع رؤيتها الهادفة لأن تصبح الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، ورسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار».