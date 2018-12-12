«دناتا» تنجز الاستحواذ على «121 إنفلايت كيترينج» لتموين الطائرات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت «دناتا»، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، عن اكتمال إجراءات استحواذها على شركة «121 إنفلايت كيترينج» المتخصصة في خدمات التموين للرحلات الجوية وكبار الشخصيات ومقرها نيويورك. ويتيح هذا الاستحواذ لدناتا توسيع عملياتها على نطاق كبير في الولايات المتحدة كما يعزز شبكتها لأعمال التموين عبر العالم.

وتقدم شركة «121 إنفلايت كيترينج» خدمات تموين فاخرة للناقلات الجوية ولطائرات رجال الأعمال من مرافقها الكائنة في مطار «نيويورك جيه اف كيه» ومطار ناشفيل الدولي، ويعمل لديها أكثر من 350 طاهياً ومتخصصاً في خدمات التموين من ذوي الكفاءة العالية. وتخدم الشركة حالياً 21 ناقلة جوية دولية.

واستثمرت «دناتا» خلال العام الماضي بشكل كبير في تنمية شبكتها العالمية للتموين. وكان من أبرز هذه الاستثمارات افتتاح مرفق جديد للتموين في العاصمة الأيرلندية دبلن، والاستحواذ على قسم التموين التابع لكوانتاس الأسترالية. كما قاربت دناتا على استكمال منشأة فانكوفر الجديدة- أول منشأة تموين لها في كندا- التي سيتم افتتاحها رسمياً في 2019.

وقال روبن بادجيت، نائب رئيس أول دناتا للتموين: «نحن متحمسون لتوسيع عملياتنا في الولايات المتحدة، أكبر سوق للطيران في العالم. ويمزج فريق 121 ما بين الخبرة الواسعة والمعرفة العميقة بالسوق، ما سيدعم خططنا الطموحة للنمو في أميركا الشمالية، مع الحفاظ على مكانتنا كمقصد أول للعملاء».

من جانبه، قال جو سافينو، المدير الشريك في «121 إنفلايت كيترينج»: «يسعدنا أن نعمل تحت مظلة دناتا ونحن نتطلع إلى تقديم قيمة أكبر لعملائنا بالاستفادة من عناصر القوة التي توفرها شراكتنا، ما سينعكس بالفائدة على جميع الأطراف».