3000 شركة تعرض منتجاتها في «تشاينا هوم لايف» بدبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح بطي سعيد الكندي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي، أمس، الدورة التاسعة لمعرض «تشاينا هوم لايف»، والذي يعد أكبر منصة توريد للمنتجات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزاً على أهم قطاعات الأعمال المتعددة وأكثر من 100 ألف منتج، ويستقطب المعرض، الذي يستمر 3 أيام، أهم المستوردين والتجار والمشترين للحصول على منتجات عالية الجودة مباشرة من المصنعين.

ويشارك في المعرض أكثر من 3000 شركة عارضة من رواد قطاع الزراعة والأغذية ومواد البناء والإلكترونيات والأثاث والأجهزة والمنتجات المنزلية والمنسوجات والملابس والهدايا وأجهزة الإنارة، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض زواراً من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.

شهد الافتتاح أيضاً في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات سون بي تشينغ، مدير لجنة التجارة في هانغتشو. وسيتيح المعرض فرصة لتطوير العلاقات التجارية مباشرة مع كبار ممثلي الشركات، وإبرام صفقات مع أبرز الموردين والمصنعين الصينيين، كذلك سيتيح لزوار المعرض فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات التي يتم تطويرها خصيصاً لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات، في «إم أورينت الدولية للمعارض»: إن العلاقات المتنامية بين الإمارات والصين مهدت الطريق إلى أعلى الفرص التجارية بين البلدين، ويعد معرض «تشاينا هوم لايف» منصة لبناء وتعزيز فرص الأعمال، ونحن نركز على توفير مستويات عالية من الخدمة لعارضينا وللزوار.

وإن من أهم الأسباب الرئيسية على استمرارية المعرض هي جودة المنتجات المعروضة، بالإضافة إلى المؤتمرات التي تقام حول التجارة الإلكترونية والتصنيع والامتياز على مساعدة الزائرين للتعرف على فهم أفضل حول هذه المجالات.