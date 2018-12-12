«أراضي دبي» تعرض عقارات فاخرة بشنغهاي

المصدر: Ⅶ ‎دبي - البيان

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي معرض العقارات الفاخرة في الصين - شنغهاي الذي أقيم أخيراً في مركز المعارض في شنغهاي.

‎وتم تدشين جناح دبي بحضور راشد القمزي، قنصل عام الإمارات في شنغهاي، وماجدة راشد المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي.

‎وضمن جهود أمناء الترويج العقاري لأراضي دبي، تم توقيع اتفاقية تعاون بين «يو سي فوروارد» و«سينشري 21» للترويج لعقارات دبي في أوساط المستثمرين الصينيين في شنغهاي. ووصل عدد زوار المعرض إلى ما يقرب من 15 ألفاً من كبار الشخصيات، جميعهم من المهتمين بالعقارات والمنتجات والخدمات الفاخرة، في حين وصل عدد العارضين إلى 200 عارض من 35 دولة حول العالم.

‎وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي: وفرت الدائرة جناحًا متميزًا للترويج لعقارات دبي الفاخرة من خلال العروض التي يقدمها المطورون العقاريون، حيث يعدّ المستثمرون من الجنسية الصينية من أعلى الجنسيات إقبالاً على الاستثمار في دبي. وفي أحدث تقرير صدر عن أراضي دبي، احتل الصينيون المرتبة السادسة على قائمة الجنسيات الأكثر استثماراً في عقارات دبي، بعد أن استقطبت دبي منذ العام 2006 ما يقارب 6,002 مستثمر عقاري صيني، يمتلكون 10,844 عقارا فيها، تقدر قيمتها بما يقرب من 16 مليار درهم. ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي، دخل سوق عقارات دبي 937 مستثمرًا صينيًا أبرموا 1,124 صفقة تجاوزت قيمتها إلى 1.65 مليار درهم.

‎‎«فالكن سِتي أوف وندورز»

من جانبها، حظيت مشاركة «فالكن سِتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري للمشروع الضخم متعدد الأغراض «فالكن سِتي أوف وندورز» والذي يجري بناؤه في دبي، في المعرض باستجابة كبيرة من المستثمرين الصينيين الذين أعربوا عن اهتمامهم المتنامي بالآفاق الاستثمارية المتاحة ضمن السوق العقارية المحلية.

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «فالكن سِتي أوف وندورز»: جاءت الاستثمارات الصينية في المرتبة الرابعة بين أكبر مصادر الاستثمار في قطاع العقارات في دبي خلال النصف الأول من عام 2017 وفقاً لـ «نايت فرانك»، في حين تجاوز إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي شملت المستثمرين الصينيين 3 مليارات درهم خلال الأشهر الـ18 لغاية شهر يونيو 2017، بحسب بيانات «دائرة الأراضي والأملاك في دبي». ونفخر بتمثيل القطاع العقاري في دبي أمام مجتمع الاستثمار الصيني، من خلال استعراض مشاريعنا الراقية، وعلى رأسها «سام فيجا».