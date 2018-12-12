«الشارقة الإسلامي» يفتتح فرعه بمنطقة مويلح التجارية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

افتتح محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أمس فرع المصرف في منطقة مويلح التجارية بالشارقة، وتحديداً على شارع المدينة الجامعية، في إضافة نوعية إلى الخدمات المقدمة في هذه المنطقة الحيوية، باعتباره أول فرع لمصرف يتخذ من شارع المدينة الجامعية مقراً له. ويعزز بذلك المصرف شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء الإمارات، وهذا هو الافتتاح الثاني للمصرف خلال أقل من شهر، حيث سبق له أن افتتح فرعه الثاني بالعين - فرع استاد هزاع بن زايد في أواخر نوفمبر.

حضر حفل افتتاح الفرع الجديد أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف ونبيل أبو علوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المصرف، وعدد من العملاء.