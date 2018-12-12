دبي تستضيف أول مؤتمر إماراتي أفريقي للذهب 8 يناير

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، ومجموعة آي بي إم سي للمهنيين الماليين، أمس، تعاونهما لعقد أول مؤتمر للإمارات وأفريقيا للذهب في 8 يناير المقبل. وسيجمع المؤتمر مجموعة واسعة من مشاركي الصناعة في فندق أرماني برج خليفة في دبي وذلك بهدف ربط مجتمعات الأعمال بين الإمارات وأفريقيا.

وأعلن الشيخ خالد بن أحمد آل حامد رئيس مجلس إدارة آي بي إم سي الإمارات، وليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، وساجيت كومار بي كي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشبكة آي بي إم سي العالمية، عن الحدث، خلال حفل أقيم أمس في مجلس قصر البطين .

وقال الشيخ خالد آل حامد: تتمتع الإمارات والقارة الأفريقية، بعلاقة تجارية تعود لعقود طويلة، ويسعدنا تعزيز هذه العلاقات، بإطلاق مؤتمر الإمارات أفريقيا للذهب 2019.