وسام الاستحقاق الذهبي للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني

المصدر: دبي - البيان

حصل محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، على وسام الاستحقاق الذهبي في مجال الإدارة العامة على مستوى الوطن العربي من قبل أكاديمية تتويج لجوائز التميز في دبي.

وتسلم عابدين شهادة التقدير بالإضافة لوسام الاستحقاق الذهبي للإنجازات المتميزة من بيار مكرزل - رئيس أكاديمية تتويج لجوائز التميز في دبي ورئيس مجلس إدارة المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت أخيراً بفندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وجاء تكريم عابدين لدوره البارز في الإدارة العامة لمجموعة بنك الاتحاد الوطني، وإسهاماته وجهوده المبذولة في قيادة التطوير المؤسسي الذي شهدته المجموعة على مدى عقدين من الزمان، والتي مكنت مجموعة بنك الاتحاد الوطني من تحقيق نتائج متميزة والوصول لأعلى معايير الجودة العالمية.