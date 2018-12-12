«إعمار» تطلق عمليات تطوير أعمالها في الصين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

باشرت شركة «إعمار» عمليات تطوير أعمالها في الصين. يأتي ذلك عقب إعلان الشركة في يوليو الماضي توسعها نحو الصين بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة.

ووظفت «إعمار» فريقاً من خبراء تطوير الأعمال الصينيين، وقد بدأت بتصميم وتجهيز مكتبين فخمين في منطقة الأعمال المركزية في بكين وشنغهاي.

وبالإضافة إلى الترويج للدولة ودبي تحديداً كوجهة استثمارية عالية النمو، تعرض صالتا عرض «إعمار» أسلوب الحياة الفاخر ومشاريع التسوق والضيافة في دبي مثل «دبي مول» و«العنوان للفنادق والمنتجعات»، بالإضافة إلى الوجهات السياحية الرائدة مثل «برج خليفة» و«دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية».

كما تسلط صالتا العرض الضوء على الفرص التعليمية الدولية المتنوعة التي توفرها الإمارات مثل جامعتي نيويورك أبوظبي والسوربون أبوظبي، حيث تعد هذه الفرص من المتطلبات الأساسية للمستثمرين العقاريين الصينيين، بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية المتواجدة بالقرب من مجمّعات «إعمار».

وتهدف «إعمار» إلى التعاون مع سفارة الإمارات في الصين لتعزيز جاذبية الدولة لدى المستثمرين الصينيين، وذلك بتوجيه من الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى الصين، والذي يعمل بنشاط على ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين عبر تعزيز الروابط التجارية والسياحة وتسليط الضوء على جاذبية الإمارات كمركز استثماري رفيع المستوى.

وتعمل «إعمار» أيضاً على توسيع نطاق انتشار علامتها التجارية الفاخرة للفنادق والشقق الفندقية «العنوان للفنادق والمنتجعات» إلى الصين، حيث ستقوم بافتتاح فنادق «العنوان» في المدن الصينية الرئيسية استناداً إلى الشعبية الواسعة التي تتمتع بها هذه العلامة التجارية بين السياح الصينيين.

وتعتبر فنادق «إعمار» اليوم من الخيارات المفضلة لدى الزوار الصينيين نظراً لموقعها المركزي الذي يتيح لهم الوصول إلى وجهات الحياة العصرية في المدينة مثل «دبي مول».

ويشكل توسع «إعمار» نحو الصين امتداداً لمبادرة «الحزام والطريق» التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينغ، والتي ستلعب دولة الإمارات دوراً محورياً فيها. ويمكن للزوار الصينيين التمتع بامتيازات عديدة في الدولة بما في ذلك الحصول على التأشيرة عند الوصول، وسهولة الوصول إلى المدينة على متن شركة «طيران الإمارات» التي تغطي المدن الرئيسية في الصين.