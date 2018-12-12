المالية المركزية بالشارقة توقع اتفاقية لتسهيل الإجراءات

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة اتفاقية مع مصرف الشارقة الإسلامي للتعاون في مجال الخدمات المصرفية التي سيتم تقديمها للمتعاملين مع الجانبين، وذلك في إطار حرص الدائرة على التسهيل عليهم، وتمكينهم من دفع رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية بطريقة سهلة وآمنة. وقع الاتفاقية في مقر دائرة المالية المركزية وليد الصايغ، مدير عام الدائرة، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.

وتشمل الاتفاقية التعاون المستمر بين الدائرة والمصرف لضمان انتظام عمليات الخدمة في جميع القنوات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المتاحة عبر الهاتف والإنترنت وأجهزة الصراف الآلي والتطبيقات الذكية، وشحن الحساب من خلال الشيكات المصرفية والدفع المباشر من الحساب المصرفي.