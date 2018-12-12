تسوية معاملات قيمتها 7.1 مليارات دولار

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

كشف المصرف المركزي، أمس، عن أن قيمة المعاملات التي تمت تسويتها عن طريق مركز مقاصة عملة الرنمينبي في دولة الإمارات بلغت 44.75 مليار رنمينبي، تعادل 7.10 مليارات دولار، خلال الفترة من مايو 2017 إلى نوفمبر 2018 أي 17 شهراً.

ووصف المصرف المركزي تلك المقاصة بأنها إنجاز جيد، مشيراً إلى أن المقاصة بدأت فور إنشاء مركز مقاصة عملة الرنمينبي في دبي مايو 2017، ورأى المصرف أن قيمة هذه المقاصة خلال الأشهر السبعة عشرة الماضية لا ترقى إلى مستوى طموح البلدين في هذا المجال.

وأكد محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب محافظ المصرف، في ورشة عمل استضافها المصرف أمس بالتعاون مع البنك الشعبي الصيني (البنك المركزي الصيني) والبنك الزراعي الصيني، لمناقشة كيفية تحسين مقاصة عملة الرنمينبي، التزام المصرف بتحسين إجراءات مقاصة الرنمينبي في الإمارات، بهدف تعزيز علاقات التجارة والاستثمار مع الصين.

ونوَّه إلى أن المصرف ملتزم بالعمل بشكل وثيق مع البنك الشعبي الصيني والبنك الزراعي الصيني على تحديد وتنفيذ التدابير اللازمة لتحسين نشاط مركز مقاصة عملة الرنمينبي بالدولة، وتوسيع مجالات الاستفادة من خدمات المركز في كلا البلدين.

وأكد السيد وانفو زهو، أمين سر مجلس إدارة البنك الزراعي الصيني، خلال الورشة أن مركز مقاصة عملة الرنمينبي في الإمارات سيوفر أساساً متيناً لتحسين النشاط الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن البنك الزراعي الصيني سيعمل في المستقبل على تعزيز قدراته في الخدمات المالية بالإمارات، وتقديم الدعم الكامل لمركز مقاصة عملة الرنمينبي، والمشاركة المكثفة في تعزيز سوق الرنمينبي في الدولة وتطويره.

واستعرضت ورشة العمل النتائج التي تم تحقيقها في مركز المقاصة، وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين إجراءات المقاصة.