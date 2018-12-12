الاستثمارات الإماراتية تتجاوز 1.5 تريليون دولار في 70 دولة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج الحكومية والخاصة تتجاوز 1.5 تريليون دولار في 70 دولة بنهاية العام الجاري. وأكد الجروان خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى أفريقيا 2018 في منتجع شرم الشيخ المصري، أمس، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الإماراتية في غرب وشرق ووسط وجنوب أفريقيا.

وكشف عن أن المجلس يسعى حالياً إلى إبرام شراكة مع وزارة الاستثمار المصرية لتنفيذ مشاريع استثمارية في أفريقيا. وقال: «نعتقد أن مصر هي بوابة نفاذ الاستثمارات الإماراتية إلى أفريقيا، وعلاقتنا معها ممتازة سواء على مستوى القيادة أو الشعب، ولدينا رغبة قوية في زيادة استثماراتنا في أفريقيا عبر توطيد العلاقات مع مصر، ومصر قلب الأمة العربية ولديها موقع استراتيجي، ولا نستطيع أن نعمل في المنطقة العربية أو أفريقيا بدون شراكة قوية مع مصر».

ولفت إلى أن هناك فرصاً استثمارية هائلة في أفريقيا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتطوير التكنولوجي، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج شهدت زيادة ملحوظة هذا العام وتنمو. وقال: «استثماراتنا تمثل فخراً وعزة للإمارات، وتشكل تجربة فريدة من نوعها عالمياً، كما تمثل قوة ناعمة قوية واستحقت إشادة الجميع».