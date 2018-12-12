«فيتش» تتوقع استقراراً مستقبلياً لشركات الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني استقراراً مستقبلياً لشركات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، بفعل قوة الأساسيات والدعم المتوقع من ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتحسن ظروف الاقتصاد الكلي المواتية.

وقالت فيتش: إن شركات العقارات تتمتع بمعدلات إشغال جيدة، خاصة في قطاع التجزئة والقطاعات الممتازة من المناطق السكنية. وأضافت: إن القطاع العقاري تلقى دعماً من مبادرات رفع معدلات التملك، بما فيها برامج الإسكان، ما يساهم في تعزيز نشاط البناء ومشاريع البنية التحتية. وتوقعت الوكالة لشركات الاتصالات في الإمارات وعمان، أن تسجل معدل نمو من رقمين، مشيرة إلى أن جميع شركات الاتصالات الخليجية التي تصنفها وكالة فيتش مرتبطة بالحكومة، ولديها استثمارات منفصلة. ويساعد انخفاض تكاليف الإنتاج لشركات النفط الإماراتية والخليجية على استمرارية جدارتها الائتمانية القوية، برغم احتمالات اهتزاز الأسعار. وتوقعت الوكالة استقرار استثمارات التنقيب والتطوير.