تتويج دبي المدينة الرائدة لتبريد المناطق في العالم

المصدر: دبي- البيان

اختتمت أعمال الدورة الثامنة من «المؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2018» أمس بتتويج دبي بلقب «المدينة الرائدة»Champion City لقطاع تبريد المناطق في العالم بسعة إنتاجية تقارب الـ 2 مليون طن تبريد.

كما منحت الجمعية الدولية لتبريد المناطق، الجهة المنظمة للمؤتمر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي «إمباور» أحمد بن شعفار لقب شخصية العام في قطاع تبريد المناطق العالمي. وعقد المؤتمر الدولي على مدى ثلاثة أيام برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الإمارات، وذلك في منتجع أتلانتس النخلة في دبي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي «إمباور»: «بات معروفاً أن تبريد المناطق أصبح يمثل حلاً مثالياً لا غنى عنه للمدن، ويسرنا أن المؤتمر هذا العام كان فرصة تعليمية استراتيجية لخبراء الصناعة للتعرف على الخبرات العالمية وأحدث الابتكارات والحلول المتعلقة بتبريد المناطق.

وبينما ركز المؤتمر على العديد من الأساليب الفعالة لزيادة الكفاءة وخفض الانبعاثات الكربونية، فقد سلط الضوء أيضاً على قوة دبي في قطاع تبريد المناطق، ما أظهر تجربة الإمارة الرائدة في هذا الصدد خلال هذا الحدث الرائد».

كما ركز المؤتمر على دور تبريد المناطق في الوصول إلى مدن مستدامة، بالإضافة إلى أنه ناقش ميزانيات الطاقة والكفاءة التشغيلية من خلال الأتمتة والتعلم الآلي في صناعة تبريد المناطق.

من جهته، قال «روب ثورنتون»، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لتبريد المناطق (IDEA): «لقد كانت دبي ولا تزال رائدة في الحلول المستدامة، كما عززت «إمباور» مكانة المدينة في هذا القطاع من خلال حلول تبريد المناطق المبتكرة، مما يساهم في تحقيق أهداف الإمارات المتعلقة بالاستدامة.