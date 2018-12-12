تقارير: دبي مركز حيوي للأعمال ووجهة سياحية جذابة

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

حلت دبي في المرتبة السابعة كأكثر المدن زيارة في 2018 بحسب تقرير نشرته صحيفة بزنس إنسايدر، متفوقة على نيويورك وكوالالمبور واسطنبول ودلهي وطوكيو، حيث سجلت 15.79 مليون زائر في2017 ومن المتوقع أن يصل عدد هؤلاء الزوار إلى 16.65 مليون بنهاية العام.

وتشير الإحصائيات إلى أن دبي تمضي قدماً في الحفاظ على زخم تدفق السياح، حيث سجلت 11.58 مليون زائر في الفصول الربعية الثلاثة الأولى من العام، خاصة بعد إطلاق نظام تأشيرات التوقف لمدة 48 و96 ساعة، الذي بدأ تطبيقه في يونيو موفرة سهولة دخول إضافية لأكثر من 54 سوقاً.

وفِي السياق قال تقرير حديث نشره موقع.signaturetravelnetwork الأميركي، تعتبر دبي مركزاً حيوياً للأعمال ووجهة سياحية عالمية جذابة، مدينة يسير فيها تطور القرن الحادي والعشرين جنباً إلى جنب مع بساطة الحقبة الماضية، ومجتمع عالمي بنمط حياة عالمي يجمع راحة ورفاهية العالم الغربي بسحر ضيافة عربية فريد. ومضى قائلاً: دبي مدينة ليس في عرفها شيء اسمه مستحيل، حيث لا يمكنك إلا أن تعجب وتنبهر وتذهل بها. إنها المكان الذي تتحقق فيه أحلام العطلة، وحيث يتم صنع ذكريات رائعة طوال العمر.