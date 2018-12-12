«ميدان-ون»: تنفيذ المشروع وفق الجدول المحدد

المصدر: دبي- البيان

أعلن «ميدان-ون»، وجهة الحياة العصرية والتسوق والترفيه التي يجري تطويرها حالياً ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، تواصل تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع اكتمال 60% من الأعمال الهيكلية الإنشائية بشكل فعلي، استعداداً لإطلاق المشروع في مطلع العام 2020. ويعدّ ميدان-ون، أحدث مشروعات دبي الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارات على خارطة مراكز التسوق العالمية، والذي يقوم على ابتكار نهج جديد بالكامل يثري مفهوم مراكز ومولات التسوق، ويجمع بين تجارب التسوق والضيافة والترفيه في وقت واحد.

وتتكامل في ميدان-ون المساحات الداخلية والخارجية التي تشمل مواقع الجذب الرئيسية، مثل منحدر التزلج البالغ طوله 1 كيلومتر، والقرية التراثية، والشواطئ الرملية البيضاء، والمنتزه المائي، والفنادق والشقق الفندقية، إلى جانب أكبر نافورة مائية راقصة في العالم.

وقال فهد كاظم، نائب رئيس «ميدان مولز» في مجموعة ميدان: نسعى إلى تغيير مفاهيم مراكز ومولات التسوق مع تقديم ميدان-ون كمكان للجميع، وهذا يعني تلبية الاحتياجات والتوقعات على اختلافها. وسيضم ميدان-ون عند اكتماله 580 متجراً، منها 30 متجراً رئيسياً، و80 متجراً للعلامات التجارية الراقية، و190 مطعماً ومقهى، وهايبر ماركت بمساحة 13,200 ألف متر مربع.