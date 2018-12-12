«اقتصادية دبي» تنال شهادة الأيزو في إدارة الشراكات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حازت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، شهادة مواصفة الأيزو (44001:2017) (إدارة العلاقة مع الشركاء). وتعد هذه المعايير التي تمنح الشهادة للجهات المتخصصة، من أكثر الشهادات المعتمدة حول العالم في مجال إدارة الشراكات. ويأتي حصول اقتصادية دبي على الشهادة تأكيداً لدورها الحيوي في اتباع أفضل الممارسات والمعايير، إلى جانب سعيها الحثيث في تطوير جودة خدماتها المؤسسية وتحديث معايير الأداء.

وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: «يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة التميز المؤسسي والجهود التي انعكست في جميع عمليات الشراكات، وإدارة ومراقبة أداء الشراكة التي تقيمها اقتصادية دبي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات شبه الحكومية، وكذلك الجهات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم».

وأثنى السعدي على دور فريق العمل بالتعاون مع شركة SGS للاستشارات الإدارية، في بناء واستدامة نظام إداري مؤسسي لإدارة الشراكات، الذي يركز على قيمة وأهمية الشراكات التي يتم إبرامها، إلى جانب ضمان متابعة تنفيذها وتطويرها مما يسهم في الاستفادة القصوى منها في تعزيز الأداء المؤسسي. وأضاف السعدي: «تلتزم اقتصادية دبي التزاماً تاماً بتعزيز شراكاتها مع مختلف قطاعات الأعمال على الصعيد المحلي والدولي، سيعاً منها إلى توفير منصة تنافسية ومستدامة في الإنتاجية والعمل، وهي واحدة من أبرز المهام التي نعتمدها في سبيل تحقيق التميز المؤسسي، وتطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مجالات العمل».