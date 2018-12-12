الإمارات العالمية للألمنيوم تنجز 75 % من مشروع تعدين البوكسيت في غينيا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس إنجاز 75% من الأعمال الإنشائية لمشروع الشركة لتعدين البوكسيت في غينيا.

ويعتبر المشروع الذي تبلغ ميزانيته 1.4 مليار دولار، أكبر مشروع تنموي في غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة، وتطوره شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومن المتوقع أن تنطلق أولى صادرات البوكسيت من المشروع خلال النصف الثاني من العام 2019. ويعمل أكثر من ثلاثة آلاف شخص حالياً – 80% منهم من مواطني غينيا -في عمليات بناء مشروع منجم غينيا ألومينا ومرافق التصدير المرتبطة به. وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: «يشكل الوصول إلى هذه المرحلة خطوة بارزة في مسيرة مشروعنا ودلالة على قربنا من المراحل النهائية. ويعكس هذا الإنجاز مدى تقدم العمل بشكل جيد استعداداً لبدء أعمال التعدين والتصدير من المشروع.