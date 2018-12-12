«نفط أبوظبي المحدودة اليابان» تحتفل بالذكرى الـ50 لتأسيسها

المصدر: أبوظبي - وام

أقامت شركة نفط أبوظبي المحدودة «اليابان» (أدوك) حفل استقبال مساء أول من أمس بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها وذلك في فندق سانت ريجيس - أبوظبي.

وقال ياسوشي أوهي رئيس الشركة إن الشركة حققت الكثير من الإنجازات ونفذت العديد من العمليات الناجحة على مدى الخمسين عاماً الماضية، مشيراً إلى أن تاريخ تأسيس الشركة يعود إلى 17 يناير من عام 1968 حيث منح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» 3 شركات تكرير يابانية امتياز حقل نفط مبرز، وتقديراً لجهود «أدوك» وإنجازاتها الفنية وقع ممثلون عن المجلس الأعلى للبترول وشركة نفط أبوظبي المحدودة «اليابان» في 2 فبراير 2011 اتفاقية امتياز جديدة تشمل حقول أدوك وهي نفط مبرز وأم العنبر ونيوة الغلان إضافة إلى حقل نفط حيل الجديد الذي يقع بالقرب من جزيرة مبرز وتبلغ مدة الامتياز الجديد 30 عاماً من السادس من ديسمبر 2012.

وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ دأبت «أدوك» على تطوير حقل حيل تحت الإشراف والدعم الكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وبدأت «أدوك» الإنتاج من الحقل في السابع من نوفمبر 2017 ويعود العامل الرئيس لتمكن أدوك من هذا الإنجاز هو الدعم الذي تلقته من حكومة أبوظبي والمجلس الأعلى للبترول و«أدنوك».

وأكد حرص الإدارة العليا لشركة «أدوك» على التجاوب مع هذا الدعم السخي من خلال تقوية أسسها لتأكيد استمرارية وجودها في أبوظبي، منوهاً بالعلاقات الطيبة بين الإمارات واليابان التي نمت على مدار السنين وكان لـ«أدوك» الدور الهام في تنميتها من خلال الدعم الثقافي والحضاري والتبادل الأكاديمي.