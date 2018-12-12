الاتحاد للشحن توسّع شبكة وجهاتها العالمية مع إطلاق رحلات إلى برشلونة

المصدر: أبوظبي- البيان

عززت الاتحاد للشحن، عملياتها التشغيلية، تزامناً مع انطلاق رحلات الاتحاد للطيران إلى برشلونة، لتمنح وكلاء الشحن والعملاء، خيارات أوسع على الخطوط التجارية الرئيسة، التي تربط الدول الأوروبية بالشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا عبر مطار أبوظبي الدولي.

وأطلقت الاتحاد للطيران، أولى رحلاتها المجدولة بين أبوظبي وبرشلونة في 28 نوفمبر، ما يرفع القدرة الاستيعابية لخدمات الشحن بين السوق الإسباني وشبكة الاتحاد إلى 23 ألف طن سنوياً، تنقسم بين برشلونة ومدريد، التي أطلقت في عام 2015. وتغذي خدمات الشحن البري من وإلى محطات مختلفة في أوروبا، شبكة الوجهات، فتقدم للعملاء خيارات أوسع للشحن، مع خدمة توصيل أسرع.

وقال عبد الله شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والخدمات اللوجستية في الاتحاد للطيران: 2018 عام الإنجازات، حيث حققنا العديد من النتائج الإيجابية.