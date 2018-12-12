«بيبر آرابيا» يناقش الأسبوع المقبل في دبي المنتجات الصديقة للبيئة

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري معرض «بيبر آرابيا 2018» والذي يستعرض آفاق صناعة الورق عالمياً ويركز على المنتجات الصديقة للبيئة. ويعد المعرض منصة استراتيجية للكشف عن مختلف المنتجات المبتكرة وسيكون فرصة كبيرة للتواصل بين خبراء الصناعة للحصول على العملاء المحتملين والاستفادة من أسواق الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والقارة الأوروبية.

وقالت لمياء زفاطي، مديرة المعرض لدى شركة الفجر للمعلومات والخدمات المنظمة للمعرض: «يشكل البلاستيك أريحية في الاستهلاك، ولكن نطاق التلوث الذي يتسبب به مثير للقلق. وعلى هذا النحو، قامت العديد من الحكومات حول العالم بحظر استخدام البلاستيك وتشجيع استخدام الورق بدلاً عنه».

وأضافت: «سيركز المعرض هذا العام على المنتجات صديقة البيئة واللب الصناعي، وسيزود الزوار والعارضين توقعات جديدة تجاه صناعة الورق بالإضافة إلى تقديم رؤى حول المنتجات القائمة على اللب الأخضر».

وينعقد المعرض في وقت بلغت قيمة السوق العالمية لتعبئة وتغليف الورق القابل للتحلل 287.3 مليون دولار عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 429.2 مليون دولار بحلول 2023.