«أبوظبي للجودة» يناقش اشتراطات قياسات الممارسات التجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة» ورشة عمل حول الاشتراطات الخاصة بالقياسات الصحيحة في الممارسات التجارية بمدينة العين؛ كجزء من سلسلة ورش عمل يتم تنظيمها في هذا المجال، وذلك بهدف حماية حقوق كل من التجار والمستهلكين، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، مع سعيه إلى زيادة الوعي بالاشتراطات الجديدة لتفادي ارتكاب مخالفات مستقبلية.

ووفقاً لاتفاقية التخويل الموقعة بين المجلس وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، فإن المجلس يقوم بالتحقق من دقة أدوات القياس القانونية في أبوظبي، حيث يعمل على ضمان دقة قراءات الموازين وصحة كمية العبوات المعبّأة مسبقاً ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المحلية والدولية، فالمجلس لديه كوادر فنية متخصصة تقوم بشكل يومي من التأكد من دقة الموازين، وعدادات الوقود، وأدوات القياس الطبية، وغيرها من أدوات القياس في أبوظبي.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس: «تكتسب الورشة أهمية كبيرة كونها تأتي في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق رؤية المجلس ورسالته الساعية إلى قيادة وتيسير وتطوير بنية تحتية للجودة في إمارة أبوظبي، متكاملة وذات كفاءة عالية على الصعيد العالمي.