«دبي التجاري» يعلن أسماء الفائزين بحملاته الترويجية و«سمارت كيدز»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري، أسماء الفائزين في حملاته الترويجية «اربح تذكرتين إلى أوروبا أسبوعياً»، و«اربح ضعف راتبك»، وبرنامج «سمارت كيدز» للتوفير، في احتفال أقيم مؤخراً في مقره الرئيسي في دبي.

وقد حصل أربعة فائزين محظوظين على فرصة السفر إلى أوروبا كجزء من حملة «اربح تذكرتين إلى أوروبا أسبوعياً»، بينما فاز ثلاثة آخرين بمبالغ نقدية تعادل ضعف راتبهم من خلال حملة «اربح ضعف راتبك»، في حين حصل ثلاثة فائزين على قسط الرسوم المدرسية الشهرية من خلال برنامج «سمارت كيدز» للتوفير. سلم الجوائز للفائزين أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك.

وبإمكان العملاء فتح حساب «سمارت كيدز» عن طريق فتح حساب توفير، وإيداع مبلغ 500 درهم شهرياً كحد أدنى للحصول على فرصة واحدة للدخول في السحب الشهري.