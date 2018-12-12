تعزيز تحالف «تنميات» و«بكين الإمارات للإنشاءات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن تحالف مجموعة تنميات العقارية، التي تتخذ من السعودية مقراً لها، وشركة بكين الإمارات الدولية للإنشاءات، العمل لبلوغ هدفهما في إنجاز الأعمال الإنشائية في 3 مشاريع وهي، برج كليوباترا وبرج علاء الدين في الأساطير السكنية، وبرج كورت في الخليج التجاري، في غضون الأشهر الستة المقبلة.

ووقع اختيار تنميات العقارية على شركة بكين الإمارات الدولية للإنشاءات لاستكمال العمل في أبراجها الثلاثة، وتحسين جودة العمل، وتسريع تسليم المشاريع. وفور إنجاز المشاريع الثلاثة سيتم تسليم أكثر من 500 وحدة سكنية وتجارية، ومجموعة من شقق «الاستديو»، والشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، وثلاث غرف نوم، وشقق «بنتهاوس».

وقال عبدالعزيز الماجد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «تنميات»: «تفخر مجموعة تنميات بالعلاقة التي تربطها مع شركة بكين الإمارات الدولية للإنشاءات كشريك تجاري، وجاء اعتماد الشركة لتنفيذ هذه المشاريع كجزء من خطط طويلة الأمد، تُركز على اختيار الشركاء الملائمين انسجاماً مع رؤية الشركة في الإمارات على المدى البعيد. وندرس بعناية توسيع علاقاتنا التجارية معها من أجل إنجاز العديد من المشاريع المستقبلية».