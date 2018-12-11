أدنوك تعلن نجاح أول عملية تحميل مشترك للغاز البترولي المسال والبروبلين

المصدر: وام

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم نجاحها في تنفيذ أول عملية تحميل مشترك للغاز البترولي المسال وغاز البروبلين بشكل آمن على متن ناقلة واحدة راسية في مرفأ الرويس في دولة الإمارات.

وكان يتم في الظروف العادية نقل غاز البترول المسال الذي تنتجه أدنوك لمعالجة الغاز وغاز البروبلين الذي تنتجه أدنوك للتكرير بشكل منفصل.

وساهم نجاح عملية تحميل حوالي 12.600 طن متري من غاز البروبلين و33 ألف طن متري من غاز البترول المسال على متن ناقلة واحدة في خفض أسعار الشحن بشكل كبير.

وقال عبدالله سالم الظاهري مدير دائرة التسويق والتجارة في أدنوك - بهذه المناسبة - "تركز أدنوك على الحلول المبتكرة لتحقيق قيمة أكبر ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وستسهم هذه العملية الرائدة التي تستخدم لأول مرة في القطاع في تحقيق قيمة كبيرة لأدنوك وعملائها على السواء".