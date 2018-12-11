الإمارات الأولى إقليمياً في التجارة الإلكترونية

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

حلت دولة الإمارات في المركز الأول بمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا على مؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والأفراد، حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الصادر بمناسبة أسبوع التجارة الإلكترونية الذي بدأ أمس في نيروبي بأوغندا ويستمر حتى 14 ديسمبر.

وعلى المؤشر نفسه جاءت الإمارات في المركز الثاني من حيث الاستثمار في مشاريع التجارة الإلكترونية بعد صفقة شراء أمازون لشركة سوق دوت كوم، التي تتخذ من دبي مقراً لها. وكان حجم الصفقة 583 مليون دولار. وفي هذه الفئة حلّت سنغافورة في المركز الأول بعد استثمار شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية مليار دولار لشراء شركة لازادا التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وفي التقرير نفسه حصلت الإمارات على المركز الرابع بين الأسواق النامية في التجارة الإلكترونية، بعد كل من سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تحقق تقدماً سريعاً في انتشار الإنترنت وإنشاء الحسابات عليها وانتشار التجارة الإلكترونية، وهي مرشحة للحصول على مراكز متقدمة في التجارة بين المستهلك والشركات وبين الشركات وبعضها أيضاً. وتوقع التقرير أن تتصدر الإمارات دول الخليج في هذا المجال، وقال يمكن أن تحتل الإمارات مركزاً إقليمياً للتجارة الإلكترونية في القريب، ويؤكد ذلك صفقة أمازون/‏ سوق دوت كوم، وإنشاء دبي كومير سيتي بتكلفة 735 مليون دولار في دبي، وهو أول مجمع للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا..

وعلى مستوى العالم حلّت الإمارات في المركز الـ 33، بين الدول التي شملها التقرير وبلغت 151 دولة.