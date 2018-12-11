89 % متوسط الإشغال الفندقي في دبي خلال الربع الأخير

المصدر: دبي - البيان

توقعت مؤسسة كوليرز للاستشارات العقارية أن يبلغ متوسط معدل الإشغال في فنادق دبي 89% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري 2018.

وسوف يصل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية المتاحة في فنادق دبي إلى 499 دولاراً خلال نفس الفترة من العام الجاري، بينما يصل متوسط العائد على الغرفة الفندقية المتاحة إلى 419 دولاراً يومياً.

وتوقعت المؤسسة الاستشارية العقارية أن يصل متوسط معدل الإشغال في فنادق أبو ظبي إلى 84% خلال الربع الأخير من العام الجاري. وسيصل متوسط سعر الغرفة الفندقية المتاحة يومياً إلى 266 دولاراً يومياً في أبو ظبي. وسوف يصل العائد من كل غرفة فندقية متاحة في فنادق أبو ظبي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري إلى 194 دولاراً يومياً.