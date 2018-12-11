إصدار أول دليل شامل للاستثمار التعديني بالفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن المهندس محمد سيف الأفخم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إطلاق أول دليل تعديني شامل في الإمارة باللغتين العربية والانجليزية وبصيغة الكترونية على موقع المؤسسة الذي يهدف لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المستثمرين حول جيولوجية إمارة الفجيرة، حيث يشمل جميع الدراسات والبحوث الجيولوجية التي تمت على أراضي الإمارة.

يأتي ذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة ومتابعة ولي العهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بتوفير مناخ استثماري يعمل على استغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها إمارة الفجيرة باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر المؤسسة بحضور المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة وعدد من رؤساء الإدارات والأقسام.

وأشار المهندس محمد الأفخم إلى أن إطلاق الدليل التعديني يحاكي رؤية الإمارات حيث يعرف الدليل بموقع الإمارات بشكل عام وأهم التكاوين الجيولوجية في الدولة ويركز على أهم الثروات الطبيعية والمتنوعة والاستثمار في قطاع الصخور الصناعية والتعدين، كما يسلط الضوء على الفجيرة، بإعطاء تصور شامل للمستثمرين عما تزخر به إمارة الفجيرة من الثروات المعدنية، وما تقدمه المؤسسة من تسهيلات ومزايا .

وأوضح المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة أن الدليل يحصر المناطق التي تزخر بالتعدين عن طريق تحديد مواقعها، بحيث يعطي قيمة مضافة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال الاعتماد على تصنيع المعادن و توظيف الذكاء الصناعي لبناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.

وأشار إلى تعاون المؤسسة مع مراكز البحث العلمى والجامعات والشركات المتخصصة في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية وتطبيقاتها داخل الدولة وخارجها.