أراضي دبي تطلق الموسم الثالث لجائزة العقارات الخليجية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي و«أواردس إنترناشيونال» إطلاق جائرة العقارات الخليجية 2019 في موسمها الثالث، بعد النجاح الكبير، الذي حققته نسختاها السابقتان. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الدائرة في مقرها الرئيس، حيث وجهت خلاله الدعوة لجميع الشركات العاملة في المجال العقاري على مستوى المنطقة للمشاركة في هذه المنافسة الإقليمية.

حضر المؤتمر سلطان بن مجرن، مدير عام أراضي وهند المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري في أراضي دبي، ومارك هامل، المدير التنفيذي لوكالة «أواردس إنترناشيونال» المنظمة لبرنامج الجائزة.

وأشار سلطان بن مجرن إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتشجيع على الابتكار وتقدير المبتكرين، مؤكداً أن الجائزة تنسجم مع رؤية الدائرة لجعل الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وأضاف بن مجرن: يتمثل الهدف الرئيس لهذه الجائزة في تسليط الضوء على إنجازات شركات القطاع العقاري، وتقدير جهودها ومساهماتها التي تساعد على الارتقاء بهذا المجال، لما لها من تأثير كبير على سوق دبي العقاري، وتقديم صورة مشرقة عن المشاريع المتميزة، التي يجري تنفيذها في مدن مختلفة في منطقتنا. ليس هذا فحسب، بل إن الجائزة تعمل على تشجيع أفضل الممارسات المبتكرة المتبعة من قبل شركات التطوير العقاري والوساطة وإدارة المرافق والخدمات الهندسية والقانونية والمقاولين والاستشاريين، وغيرها من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقالت هند المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري في أراضي دبي: نسعى في السنوات المقبلة لإطلاق جائزة العقارات الخليجية من عواصم أخرى، مثل العاصمة أبوظبي، وقريباً من العاصمة السعودية الرياض. وفي نسخة هذا العام، اشتملت الجائزة على 25 فئة، منها 3 فئات جديدة، وهي: فئة الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العقارات، وأفضل الشركات الداعمة لمعرض إكسبو 2020، وأفضل التقنيات العقارية. ومع وجود الفئات الجديدة، سيصل عدد أعضاء لجنة التحكيم في نسخة هذا العام إلى 60 عضواً من ذوي الخبرة والجدارة. ومنذ الإعلان عن النسخة الثالثة عن الجائزة، وصل اليوم عدد الطلبات إلى 108 مشاركات، ونتوقع استقبال المزيد قبل إغلاق باب الترشيحات.

وحددت الدائرة جدولاً زمنياً للدورة الثالثة من الجائزة، حيث حدد الموعد النهائي للمشاركة يوم 16 يناير 2019، وستعلن اللجنة المختصة أسماء المرشحين للنهائيات في 23 يناير 2019، على أن تتم إقامة الحفل الختامي وتوزيع الجوائز يوم 27 مارس المقبل 2019.