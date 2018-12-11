1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 1.7 مليار درهم، كان أبرزها رهوناً بقيمة 1.3 مليار درهم من خلال 59 إجراء. وتم تسجيل 179 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 9 مبايعات للأراضي بقيمة 200 مليون درهم و170 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة البراحة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعة بقيمة مليوني درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة أهم المبايعات. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.3 مليار درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 1.25 مليار درهم و34 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 727 مليون درهم ورهن في منطقة ند حصة بقيمة 185 مليون درهم.