«اينوك» تعتزم افتتاح 45 محطة في السعودية خلال 5 سنوات

المصدر: Ⅶ الرياض-البيان

أعلنت مجموعة «اينوك» عن استراتيجية توسعية كبيرة في أسواق المملكة العربية السعودية تتضمن افتتاح 45 محطة خدمة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في خطوة تنسجم مع خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تهدف إلى إنشاء أكثر من 1200 محطة لتزويد الوقود في المملكة.

وتخطط «اينوك» لبناء محطات الخدمة الجديدة البالغ عددها 45 محطة في مواقع استراتيجية ضمن شبكة الطرق السريعة بين المحافظات السعودية. وستركز خلال العامين المقبلين على إنشاء المحطات في المنطقة الوسطى، وتحديداً في الرياض والمنطقة الشرقية.

وتدير «اينوك» حالياً 14 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، كما وستتضمن محطات (اينوك) الجديدة في المملكة العديد من الخدمات مثل متاجر (زووم)، ومنافذ (برونتو).

تنويع الموارد

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «تركّز السعودية على تنويع الموارد الاقتصادية وتعزيز أداء القطاع السياحي وتطوير البنى التحتية بالتزامن مع تحفيز الأنشطة التجارية على المدى الطويل. ومن هنا تأتي أهمية خطتنا لتوسعة شبكة محطات الخدمة التابعة لنا في المملكة بنسبة تزيد على 220 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك كونها تنسجم في المضمون والأهداف مع رؤية السعودية 2030».