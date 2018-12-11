«ويندام» تستعد لافتتاح 3 فنادق تضم 500 غرفة في «إثراء ديرة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت فنادق ومنتجعات ويندام عزمها توسيع حضورها في دبي عبر افتتاح 3 فنادق جديدة ضمن مشروع إثراء ديرة الذي تقوم به شركة «إثراء دبي»، المملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. ومن المقرر أن تعمل هذه الفنادق تحت مظلة العلامات التجارية «ويندام»، و«دايز باي ويندام»، و«سوبر 8 باي ويندام»، وتضم أكثر من 500 غرفة.

متعدد الاستخدامات

ويعرف مشروع التطوير العقاري متعدد الاستخدامات الذي تنفذه «إثراء دبي» باسم «إثراء ديرة»، ويمتد على طول الواجهة البحرية المطلة على خور دبي في الجهة الجنوبية من منطقة ديرة.وقال عصام كلداري، المدير والرئيس التنفيذي لشركة «إثراء دبي»: «يسهم المشروع في تعزيز مكانة هذه المنطقة الحيوية والنابضة في دبي، كما سيشكل إضافة قيمة لنسيجها التراثي الغني الذي سطرته مجتمعات الماضي والحاضر».

وبدوره، قال إينياس باوينز، نائب الرئيس الإقليمي لشركة فنادق ومنتجعات ويندام في منطقة الشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا: « نحن متأكدون من نجاحنا في الحفاظ على التراث العريق للمنطقة، وتلبية متطلبات الجيل الجديد من المسافرين، والمساهمة في تعزيز مكانة المنطقة كمركز تجاري متميّز».

ويتألف فندق ويندام ديرة ووترفرونت من 282 غرفة وجناحاً، بينما يضم فندق دايز هوتيل ديرة ووترفرونت 131 غرفة وجناحاً أنيقاً وسيتاح للمسافرين من ذوي الميزانية المحدودة الإقامة في فندق سوبر 8 ديرة ووترفرونت، والذي يضم 90 غرفة فندقية.

وتعدّ ويندام واحدة من أكبر شركات امتياز الفنادق على مستوى عالمي وتضم في محفظتها أكثر من 9 آلاف فندق في أكثر من 80 دولة حول العالم.