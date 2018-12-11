202 مليار درهم سوق التجزئة في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

تقدر صناعة التجزئة في الإمارات في الوقت الحالي بنحو 55 مليار دولار (202 مليار درهم) مع توقعات بنموها لتصل إلى 63.8 مليار دولار بحلول 2023، وستواصل مبيعات المحال التجارية سيطرتها على القطاع بعائدات تصل إلى نحو 52.7 مليار دولار من السوق الكلي للإمارات. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى نمو البيع (الخارج عن نطاق المتاجر)، والذي يتضمن التسوق الإلكتروني والبيع المباشر والتسوق عبر الهواتف والتواصل الاجتماعي والتسوق المنزلي، بنسبة تصل إلى 78% خلال الفترة 2018 و2023.

وتم الإعلان عن الأرقام الجديدة قبيل انعقاد قمة التجزئة، التي تقام يومي 13 و14 فبراير تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تقام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وميدان ون.

وقال فهد كاظم، نائب الرئيس لـ«ميدان مولز»: «من المتوقع نمو قطاع التجزئة خلال السنوات المقبلة بالرغم من التباطؤ الذي يعيشه السوق، تماما كما أورد تقرير «يورو مونيتر» في هذا الشأن. وتبقى توقعاتنا للقطاع على المدى الطويل قوية، وستواصل نموها حتى 2023». ويتوقع القائمون على تنظيم الفعالية حضور أكثر من 800 شخص من كبار الرؤساء التنفيذين ورجال الأعمال.