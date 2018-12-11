74.5 مليون مسافر عبر مطار دبي في 10 أشهر

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تعامل مطار دبي الدولي مع أكثر من 7.07 ملايين مسافر في شهر أكتوبر الماضي بنمو 2.1 % مقارنة مع أكتوبر 2017، ما رفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار إلى 74.5 مليون مسافر ما بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن «مطارات دبي». في حين تعاملت أحزمة الحقائب البالغ طولها 175 كيلومتراً مع 5.7 ملايين حقيبة بزيادة 4 % في الشهر المذكور عن سابقه.

وبفضل مركز العمليات المتطور، الذي يتيح لمتخذي القرار التعرف على الواقع اللحظي لحركة المسافرين داخل مباني المطار والتقنيات المتطورة في إنجاز إجراءات المسافرين مثل البوابات الذكية والعمل المتواصل على تعزيز تجربة المسافرين، فقد سجل المطار انخفاضاً في وقت انتظار المسافرين بنسبة 33% في الشهر المذكور.

واستمرت الهند في مقدمة الوجهات الأكثر تعاملاً مع مطار دبي من حيث إجمالي أعداد المسافرين حيث بلغ عدد مستخدمي المطار من الوجهات الهندية 999 ألفاً و 771 مسافراً. وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بإجمالي مسافرين قدره 502 ألف و 890 مسافراً تلتها المملكة العربية السعودية ثالثاً بإجمالي قدره 444 ألفاً و 804 مسافرين. وفيما يتعلق بالأسواق المهمة الأخرى، فقد شملت الولايات المتحدة الأميركية بإجمالي 231 ألفاً و 688 مسافراً والصين 200 ألف 765 مسافراً.

أما على صعيد المدن فقد حلت مدينة لندن البريطانية بالمقدمة بإجمالي 302 ألف و 139 مسافراً تلتها مومباي بإجمالي 204 آلاف و 753 مسافراً ونيودلهي ثالثاً بإجمالي 184 ألفاً و 669 مسافراً. وعلى صعيد الأسواق الأسرع نمواً فقد احتلت أمريكا الشمالية المرتبة الأولى بنمو نسبته 14.4٪، تلتها إفريقيا بنسبة 9.8٪ ورابطة الدول المستقلة بنسبة 8٪.

حركة الطائرات

على صعيد حركة الطائرات فقد تعامل المطار مع 33 ألفاً و 988 حركة في شهر أكتوبر الفائت بنمو 2.2% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017 بمتوسط 214 مسافراً في كل رحلة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحركات الجوية التي تعامل معها المطار ما بين يناير وأكتوبر مع العام الجاري إلى 340 ألفاً و 198 حركة بنمو نسبته 0.2 % بمتوسط 1122 حركة يومياً.

مناولة الشحنات

تعامل المطار مع 237.499 طنا من الشحنات في أكتوبر بنمو 2.5% مما رفع إجمالي حجم الشحن عبر المطار ما بين يناير وأكتوبر من العام الجاري إلى مليوني طن و 169 ألفاً و 991 كلجم من الشحنات.