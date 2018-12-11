«أغذية» تطلق 7 منتجات مبتكرة في 2019

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

قال المهندس طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، إن الشركة نجحت في ابتكار 7 منتجات جديدة خلال العام الجاري، وتخطط لإطلاق عدد مماثل من المنتجات المبتكرة خلال العام القادم 2019.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في أبوظبي، أن الشركة تسعي بشكل مستمر، إلى ابتكار منتجات جديدة، لتلبية السوق المحلي، وأيضاً لتصدير منتجات تحمل علامة «صنع في الإمارات» إلى الأسواق العالمية، بما فيها أوروبا وآسيا وأفريقيا.

منتجات

وذكر أن المنتجات الجديدة التي جري إطلاقها العام الجاري، تشمل منتجين في قطاع المياه، ومنتجين في قطاع العصائر، ومنتجين في قطاع الأعلاف، فضلاً عن منتج جديد في قطاع الطحين، متوقعاً إطلاق منتج جديد في قطاع المياه، خلال فبراير المقبل.

ولفت إلى أن أحدث المنتجات المبتكرة التي أطلقتها المجموعة، هي: «مياه العين بامبيني»، التي جري أطلاقها أمس، وهي عبارة عن مياه الشرب المعبأة والمبتكرة خصيصاً للرضع والأطفال، مؤكداً أنه تم ابتكار المياه الجديدة، لدعم نمو الرضع، وهي خالية من الصوديوم والكبريت والفلورايد والبرومات، كما أنها حيادية الحموضة، وتحتوي على معدل إجمالي منخفض من المعادن.

دعم

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، إلى أن المياه الجديدة متوافرة الآن في الصيدليات، ومن المقرر أن توزع في الهايبر ماركت الكبرى بحلول فبراير القادم، مشيراً إلى أنها تعد ثمرة للالتزام الراسخ الذي توليه «أغذية»، لدمج أحدث الابتكارات العلمية في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك إيماناً بأهمية توفير المياه عالية النقاوة، لدعم نمو أطفالنا في مراحل مبكرة.

احتياجات

قال المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة مجموعة «أغذية»: «تحرص المجموعة على تلبية احتياجات المجتمع في دولة الإمارات، عبر تحديد الفجوات في السوق، وتقديم منتجات مبتكرة، وتوفر مزيداً من القيمة للمستهلكين وأسرهم.