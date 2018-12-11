«أجيليتي» تستثمر 100 مليون دولار في منصة «شيبا»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تعتزم أجيليتي، إحدى أكبر الشركات اللوجيستية العالمية، استثمار ما يصل إلى 100 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة، وذلك بهدف إطلاق منصة «شيبا. كوم» Shipa.com المخصصة للخدمات اللوجيستية الرقمية. وتتيح منصة «شيبا» للشركات ورجال الأعمال والمستهلكين إدارة خدمات الشحن والخدمات اللوجيستية لتجارتهم الإلكترونية وخدمات التوصيل عبر الإنترنت.

وقالت هنادي الصالح، رئيس مجلس الإدارة بشركة أجيليتي: «تبسط منصة «شيبا» حياة المستخدمين من خلال التكنولوجيا، فسواء كان المستخدم شركة صغيرة تدير سلسلة الإمداد الخاصة بها عبر الإنترنت، أو شركة استهلاكية تقوم بتوصيل مشترياتكم المطلوبة عن طريق الهاتف، فقد تم تصميم «شيبا» لجعل الخدمات اللوجيستية مريحة، وخالية من المصطلحات المعقدة، يمكن تتبعها، جديرة بالثقة، ويسهل الوصول إليها».

وتابعت قائلة : «الخدمات اللوجيستية هي العمود الفقري للتجارة ولكنها معقدة. لهذا ليس من المستغرب أننا عندما قمنا بإجراء استطلاع للرأي مع 800 شركة صغيرة ومتوسطة حول العالم، وجدنا أن 78% من المشاركين يرغبون في إدارة الخدمات اللوجيستية الخاصة بهم عبر الإنترنت. وتساعد «شيبا» على سد هذه الفجوة وتمكين الشركات الصغيرة من الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي العالمي».