وزارة المالية تبحث مع إيطاليا التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

المصدر: روما - البيان

التقى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية والوفد المرافق له جوفاني تريا، وزير المالية الإيطالي، بحضور صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى روما، وذلك في اجتماع ضم عدداً من المسؤولين من الطرفين، وجاء ضمن رحلة عمل قام بها وفد من وزارة المالية إلى إيطاليا، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وسبل تعزيزه في المستقبل والفرص المتاحة لتطوير علاقات الشراكة المثمرة بين البلدين.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة المالية الإيطالية ضرورة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية عبر تعزيز سبل التبادل التجاري والاستثماري واغتنام فرص وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين الصديقين لدعم وتسهيل التجارة والاستثمار بين الطرفين.

وتعقيباً على الاجتماع، أوضح معالي عبيد حميد الطاير العلاقة الثنائية المتينة، التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية إيطاليا وأطر التعاون التجاري والاقتصادي للبلدين، مؤكداً مكانة إيطاليا أحد أكبر الشركاء في المجال التجاري، حيث تُعد ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول الأوروبية.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد هذه العلاقات الثنائية مع إيطاليا استكمالاً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين منذ عقود في مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن الاجتماع سلط الضوء على الفرص الكبيرة الواجب استغلالها لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك تبادل وتطوير خبرات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين قد بلغت في عام 2017 أكثر من 7.9 مليارات دولار أميركي، كما أنها أحد أهم سوق للصادرات الإيطالية على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.