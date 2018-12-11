فون شيل: الإمارات ضمن قائمة الدول الخمس الأولى عالمياً في الاستثمارات الأجنبية خلال 5 سنوات

المصدر: Ⅶ الشارقة ـــ عصام الدين عوض

أكد هنريك فون شيل مؤسس الثورة الصناعية الرابعة، ومنظم الثورة الرقمية الألمانية، أن الإمارات ستكون خلال الأعوام الـ5 المقبلة ضمن قائمة الدول الخمس الأولى عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة قدرة قيادتها على وضع الاستراتيجيات المناسبة، والتعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص، متناولاً في ورقته الثورة الصناعية الرابعة ودورها في رفع إنتاجية الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تناوله مجال الابتكار لتقديم حلول للمشكلات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال عرض قدمه فون شيل خلال جلسات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد فون شيل أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتبط بمحورين أساسيين على الدول الراغبة بالتميز في هذا القطاع اتباعهما، وهما وضع الاستراتيجيات الملائمة، وتحقيق التنافسية في اقتصاداتها، كما تحدث حول أثر الثورة الصناعية الرابعة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في التحولات الاقتصادية حول العالم، لافتاً إلى أن التحول الرقمي عموماً وتكيف التكنولوجيا التام مع مجتمع الأعمال يساعد على نمو الاستثمارات ورفع الإنتاجية، وبالتالي زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول.

رفع الدخل

ولفت إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تتميز بالقدرة على رفع مستويات الدخل العالمي وتحسين نوعية حياة السكان عبر المنتجات التكنولوجية، التي ستتمكن من تقديم خدمات ومزايا جديدة للناس، كما أن الابتكار التكنولوجي في إطار هذه الثورة سيقدم حلولاً تمكن من تحقيق مكاسب طويلة الأجل في الكفاءة والإنتاجية، مستعرضاً واقع تطبيق الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، والتأثير المتوقع لعصر الذكاء الاصطناعي وتزايد استعمال الروبوتات إضافة إلى أهمية التحول نحو المدن الذكية وأتمتة الصناعات.