أبوظبي تفتتح أكبر محطة لفرز الحاويات في المنطقة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبد الحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، محطة كوسكو أبوظبي للحاويات التابعة لشركة كوسكو الملاحية للموانئ بميناء خليفة، والتي تعد أكبر محطة لفرز الحاويات في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية في تجهيز بنية تحتية متطورة في المجالات والقطاعات كافة، لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاجتماعي، وبناء مستقبل مشرق تنعم به أجيال الغد.

وشدد سموه على أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تركز دوماً على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والتعاون في تنفيذ المشاريع المتميزة القادرة على مواكبة متطلبات النمو المستقبلي بعيد المدى، مشيراً إلى أن محطة كوسكو تعد من المشاريع الحيوية التي تمتد آثارها الإيجابية لتشمل قطاعات عدة، بما فيها الاقتصاد والتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة والتعاون الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية التي أرسى ركائزها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقائمة على رؤية استراتيجية شاملة ومشتركة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر، والتي استمرت بالنمو والتطور لتشمل العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة. وأثنى سموه على جهود موانئ أبوظبي وتعاونها مع كوسكو ومختلف الجهات المحلية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي على النحو الأفضل.

شهد حفل الافتتاح سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والمهندس عويضة المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي وسيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي واللواء الركن طيار فارس المزروعي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل والكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، ونينج جيتزي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح «NDRC» في الصين وهي جيانتشونغ نائب وزير النقل الصيني والكابتن شو ليرونغ رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو الملاحية وزانغ وي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوسكو الملاحية للموانئ.

من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أن محطة كوسكو تعد إنجازاً مهماً في مسيرتنا لتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي عبر تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف: استثمار شركة كوسكو في أبوظبي يشكل دليلاً ملموساً على المقومات المهمة التي تتمتع بها الإمارة من حيث الموقع الاستراتيجي، وبيئة العمل الجاذبة، والقوانين الداعمة. وقال: نحن على قناعة بأن هذا الاستثمار سيفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة. ونحن فخورون بالتعاون بين موانئ أبوظبي وكوسكو، الذي أثمر عن هذا المشروع المتميز والذي ستكون له آثار إيجابية شاملة ومتنوعة.

استراتيجية الموانئ

ويأتي تدشين المحطة ضمن استراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى تطوير التجارة البحرية في أبوظبي وتعزيز التنوع الاقتصادي تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال نمو التجارة على صعيد المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتتطلع موانئ أبوظبي إلى زيادة القدرة الاستيعابية الإجمالية لميناء خليفة من 2.5 مليون حاوية إلى 9.1 ملايين حاوية خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تلعب محطة كوسكو أبوظبي دوراً حيوياً في هذا المجال.

وستبدأ المحطة عملياتها بطاقة استيعابية لمناولة الحاويات تصل إلى 1.6 مليون حاوية على رصيف بطول 800 متر، على أن يتم توسعته بإضافة 400 متر بحلول 2020. وسيتم تعميق حوض المحطة إلى 16.5 متراً، الأمر الذي يتيح للسفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 14 ألف حاوية من الوصول للمحطة.

نموذج للتعاون

وثمن الدكتور سلطان الجابر عالياً رؤية القيادة بتطوير منشآت عملاقة في مجال البنية التحتية للموانئ لتعزيز نمو حركة الملاحة والتجارة البحرية والمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن افتتاح المحطة يعد نموذجاً جديداً للتعاون التاريخي بين الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات. وقال: كلنا فخر بتحقيق هذا الإنجاز خلال عام زايد فمن خلال رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل توجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، أرست الإمارات الركائز الأساسية لبناء دولة حديثة تمتلك بنية تحتية متطورة وتمد يد الصداقة والتعاون الإيجابي البناء إلى مختلف البلدان حول العالم.

وأضاف: يسهم هذا المشروع في دعم استراتيجية أبوظبي ودورها الحيوي بوابة رئيسة للتجارة والأعمال والاستثمار في الشرق الأوسط، وشريكاً استراتيجياً رئيساً لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وتُعزز محطة الحاويات الجديدة مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لقطاع النقل البحري، كما تسهم في دعم مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تضم أكبر محطة لفرز الحاويات في منطقة الشرق الأوسط.

وتم بناء المحطة بموجب اتفاقية مدتها 35 عاماً بين موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ التابعة لشركة كوسكو الملاحية، والتي تعتبر واحدة من كبرى الشركات الملاحية المتكاملة في العالم، تحظى بموجبها الشركة الصينية بامتياز توفير خدمات الحاويات في محطة الحاويات رقم 2 بميناء خليفة.

استثمارات

وتستثمر شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة أكثر من 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) في المعدات الجديدة للمحطة، وتضاف هذه إلى استثمارات موانئ أبوظبي بقيمة 10 مليارات درهم ضمن إطار برنامج توسعة ميناء خليفة. ويضم المشروع الجديد أكبر محطة لفرز الحاويات في منطقة الشرق الأوسط، وتعزز المحطة الجديدة مكانة ميناء خليفة، حيث ترتقي بتصنيفه من المرتبة 89 ليصبح بين أكبر 25 ميناء للحاويات في العالم بدءاً من العام المقبل.

إنجاز مهم

وأكد الكابتن شو ليرونغ، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو الملاحية أن إكمال محطة كوسكو أبوظبي للحاويات يعد إنجازاً مهماً آخر على خريطة الشراكة الناجحة بين الصين وأبوظبي.

وقال زانغ وي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كوسكو: نحن بصدد إطلاق عمل محطة فرز الحاويات شبه الآلية بهدف خدمة السفن وناقلات الحاويات من جميع الأحجام والمساهمة في ضمان مستقبل واعد للمنطقة.

وأشار إلى أن محطة كوسكو أبوظبي توفر خدمات ذات قيمة إضافية مثل خدمات السفن الصغيرة المخصصة لتوزيع الحاويات القادمة عبر السفن الكبيرة، وسهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة. وقال: تتمحور استراتيجيتنا الأوسع نطاقاً حول إرساء مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، وربطها بالمناطق الصناعية الحرة لتوسيع وتنويع الاقتصاد. ومن خلال الدعم الذي تقدمه الشركة الأم، سنقوم بتسخير نقاط القوة والقدرات الاستثنائية، التي نمتلكها لتحويل أبوظبي إلى مركز إقليمي ووجهة تنافسية لخدمات الشحن.

تعزيز مكانة الميناء

وأكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي أن محطة كوسكو أبوظبي ترتبط مع شبكة محطات كوسكو العالمية، وهذا يجعلها واحدة من أكبر موانئ الشبكة في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ومركزاً رئيساً لقطاع النقل البحري العالمي.

وقال: موقع أبوظبي الاستراتيجي بوابة لآسيا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعزز مكانتها شريكاً استراتيجياً للصين في مبادرتها «الحزام والطريق» الهادفة إلى ربط آسيا مع أفريقيا وأوروبا براً وأيضاً عبر شبكات النقل البحري على امتداد 6 ممرات تجارية.

أكبر شريك تجاري للإمارات

تعد الصين الشريك الأكبر للإمارات على صعيد التبادل التجاري غير النفطي، حيث ارتفع التبادل التجاري في2017 بنسبة 15% ليصل إلى 53 مليار دولار، ما يمثل 14,7% من إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات. وخلال الفترة نفسها، استحوذت الإمارات على نحو 30% من إجمالي الصادرات الصينية إلى الدول العربية، ونحو 22% من التبادل التجاري العربي- الصيني. ومن المتوقع أن يصل التبادل التجاري بين الصين والإمارات إلى 70 مليار دولار بحلول 2020.

أكبر محطة بالشرق الأوسط

وتعتبر محطة كوسكو المحطة الأكبر لفرز الحاويات في الشرق الأوسط بمساحة 275 ألف متر. وهي أول محطة شبه آلية لفرز الحاويات في المنطقة مع مرافق مخصصة لشحنات الحاويات ناقصة الحمولة/‏ كاملة الحمولة، إلى جانب مجموعة متكاملة من خدمات تعبئة الحاويات، والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة، فضلاً عن سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.

وتدعم المحطة الشركات التي تسعى إلى تأسيس أو توسيع أو تعزيز أنشطتها التجارية عبر إتاحة إجراء عملياتها التصنيعية والتخزينية واللوجستية محلياً في أبوظبي، كما تخدم الأسواق الإقليمية والشرق أوسطية والأفريقية والعالمية.

وتسهم محطة الحاويات الجديدة بترسيخ مكانة ميناء خليفة مركزاً إقليمياً لعمليات كوسكو التشغيلية العالمية؛ حيث ترتبط بجميع المراكز التجارية الرئيسة المشمولة بمبادرة «الحزام والطريق» وكذلك بعمليات كوسكو التشغيلية عبر شبكة موانئها العالمية.

وتغطي محفظة محطات الحاويات التابعة للشركة مناطق الموانئ الرئيسة الخمس في البر الرئيس للصين، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، والبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود.

200 شركة بخليفة الصناعية

وتسهم محطة كوسكو أبوظبي في تعزيز القدرة التنافسية لميناء خليفة، وجذب المزيد من الشركات الأجنبية لمدينة خليفة الصناعية أبوظبي، التي تعتبر أكبر منطقة حرة للعمليات الصناعية واللوجستية والصناعات التحويلية في المنطقة.

واستقطبت المدينة الممتدة على مساحة 410 كيلو مترات مربعة، أكثر من 200 شركة واستثمارات بقيمة 65 مليار درهم (17,7 مليار دولار). وحتى الآن، وقعت 19 شركة صينية اتفاقيات لاستئجار أراض في منطقة التطوير الصناعي التي أسستها «شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو» (جوسيك) بمنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة في أغسطس 2017.

6.000.000

من المتوقع أن تبدأ شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة عملياتها التشغيلية في محطة الحاويات الجديدة بحلول العام المقبل، وذلك وفق الاتفاقية التي أبرمتها معها موانئ أبوظبي، ما سيرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 6 ملايين حاوية نمطية في المحطتين. وستنطلق العمليات التشغيلية في المحطة بطاقة تبلغ 1.5 مليون حاوية نمطية. ويبلغ عمق المياه في منطقة المحطة 16 متراً، ما يسمح باستيعاب ناقلات الحاويات التي تتجاوز حمولتها 14 ألف حاوية نمطية. أبوظبي- البيان