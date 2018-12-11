«دبي للجودة» تكرّم 9 فائزين بالمسابقة العالمية لمنتدى التطوير المستمر والابتكار

المصدر: ■ دبي - البيان

اختتمت المجموعة الفرعية للتطوير المستمر التابعة لمجموعة دبي للجودة، المسابقة العالمية العاشرة لمنتدى التطوير المستمر والابتكار لعام 2018، وتم تكريم 9 فائزين من كبرى المؤسسات بالدولة في المسابقة العالمية، حيث شارك فيها ما يقارب 65 مؤسسة من داخل وخارج الدولة. وشهد المنتدى حضور 150 شخصا من مختلف مؤسسات الدولة، وقام بافتتاح المسابقة العالمية حَسن عُمر عضو مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة.

وتعد المسابقة منصة لتبادل المعلومات وعرض أفضل ممارسات الجودة والتميز المؤسسي والحالات الدراسية، وتم تسليط الضوء هذا العام على مفاهيم مواجهة الاختراق في الإدارة وعمليات تعزيز التحسين المستمر من أداء الموظفين والعملاء على حد سواء وتعزيز نماذج الممارسات المستدامة، كما تم استعراض أفضل ممارسات الجودة والتميز التي طبقتها المؤسسات المشاركة دولياً ومحلياً على أسس ومفاهيم الابتكار والجودة، وشملت فئات المشاركة على فئة كايزن وسيكس سيجما (فئة الانضباط ومنهجية القضاء على العيوب بتطبيق المعايير الستة للانحرافات بين المتوسط وأقرب حد مطابق للمواصفات داخل عملية التصنيع من المنتج إلى الخدمة) وفئة الابتكار (الخاصة بالمشاريع الفردية للمؤسسات) وفئة أفضل الممارسات الإدارية، وفئة السعادة ( الخاصة بمناخ العمل داخل المؤسسات).

نجاح

وقالت فاطمة المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: فخورون بنجاح المسابقة العالمية العاشرة لمنتدى التحسين المستمر والابتكار لهذا العام، والذي أتى تأكيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة حول التميز كونه عنواناً لسياسات دولتنا على الصعيدين المحلي والدولي لتعزيز التنافس بين مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها عبر تطبيق أفضل ممارسات الأعمال العالمية، نسعى دائماً لتقديم المزيد من الدعم لقطاع الأعمال، وتحفيز الأداء المؤسسي.

وكرّم الفائزين في المسابقة العالمية كل من محمد المطوع الأمين العام لمجموعة دبي للجودة، وحسن عمر عضو مجلس إدارة المجموعة، وكان الفائز عن فئة السعادة: شرطة دبي عبر «مجلس السعادة والإيجابية» والفائز عن فئة كايزن (التصنيع): دوكاب بـ «تحسين شكل الكابل»، والفائز عن فئة كايزن (الخدمة): اقتصادية بدبي عن «الرخصة الفورية»، وعن فئة الابتكار(التصنيع): «شركة دوكاب للألومنيوم» بتصنيع منتجات سبائك (رود/‏موصل).

وكان الفائز عن فئة الابتكار(الخدمة): كهرباء ومياه دبي بـ«تصميم وتصنيع آلة استبدال أنابيب المياه المضغوطة»، والفائز عن فئة لين سيكس سيجما: الإمارات العالمية للألمنيوم «أضرار الصدم في PL1»، وعن فئة أفضل الممارسات الإدارية (التصنيع): «دوكاب» عن «نقل خط التعليب من المملكة المتحدة إلى أبوظبي»، والإمارات العالمية للألمنيوم عن «حفظ طاقة توربينات البخار»، وفاز عن فئة أفضل الممارسات الإدارية (الخدمة) شرطة دبي عن «نداء الواجب».