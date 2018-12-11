تعاون بين الإمارات وكوريا في طلبات البراءات والملكية الصناعية

المصدر: ■ سيئول - البيان

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية بشأن تعيين الأخير كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي لطلبات تسجيل براءات الاختراع الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم ثانية للتعاون في إنشاء نظام التشغيل الآلي المتقدم الخاص بالملكية الصناعية في الدولة.

ووقّعت الوزارة مع المعهد الكوري لمعلومات براءات الاختراع عقداً لخدمات الدعم الفني المتعلقة ببرنامج أتمتة الملكية الصناعية في المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، كما تشمل الاتفاقية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار لتطوير قدرات الدولة بالاستفادة من الخبرات الكورية في هذا الصدد.

وقّع المذكرتين والعقد ممثلاً لوزارة الاقتصاد المهندس محمد الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، بحضور خلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة، فيما وقّعها عن الجانب الكوري بارك وون جو، مفوض المكتب الكوري للملكية الفكرية، وذلك في فعالية توقيع تمّ تنظيمها في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجهتين.

وقال المهندس الشحي إن هذه خطوة جديدة في سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتطوير بنية الملكية الفكرية في الإمارات من النواحي التكنولوجية والمؤسسية وتعزيز الأطر الإدارية والقانونية لأنظمة براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات والتقنيات، مشدداً على أهمية الشراكة الحيوية مع كوريا في هذا المجال.