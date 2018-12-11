«مبادلة» تشتري «إمبريال باركنغ» وتبيع حصة في سيبسا

المصدر: دبي - البيان

تحالفت شركة مبادلة للاستثمار مع شركة بارك جوكي من أجل شراء حصة في مؤسسة امبريال باركينغ، وذلك وفقاً لوكالة بلومبرغ. وأعلنت شركة بارك جوكي شراء شركة من سوفت بنك وأجرت صفقتي استحواذ أخريين من أجل إنشاء شركة لإدارة مواقف الانتظار. ونقلت بلومبرغ عن صحيفة «سينكو دياس» الإسبانية أن شركة مبادلة للاستثمار تدرس بيع 30% من أسهم شركة سيبسا، بدلاً من طرح أولي عام كانت تنويه من قبل.

وأضافت إن عملية طرح اكتتاب عام من أسهم الشركة لا تزال قائمة حسب ظروف السوق. وكانت شركة كارلايل وشركة أبولو وبنك مكواري وشركة فيتول قد قدمت عروضاً لشراء حصة في أسهم سيبسا من قبل.