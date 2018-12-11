«الاتحاد للتأمين» تطور نظاماً لتأمين السيارات بتقنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

قامت شركة الاتحاد للتأمين، لأول مرة في دولة الإمارات، بتطوير نظام بتقنية الذكاء الاصطناعي لإصدار بوليصة تأمين السيارات في أقل من دقيقة واحدة.

يتوفر النظام الجديد على الموقع الإلكتروني للشركة وهو متاح على مدار الساعة. ولأن النظام المبتكر مبني على تقنية معالجة اللغات الطبيعية (NLP) فإنه يقوم باستخراج البيانات من المستندات التي يتم تحميلها ممّا يسمح بأتمتة إصدار بوليصة التأمين بشكل سلس وسريع حيث لا يتم إدخال البيانات يدوياً مما يخفض معدل الخطأ البشري.

قال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين،«يعتبر النظام المعزز بتقنية الذكاء الاصطناعي الأول في قطاع تأمين السيارات بالدولة ويعد علامة بارزة في تحقيق استراتيجية الشركة الرقمية التي تهدف إلى تطويركفاءة عملياتنا وتخصيص تجربة عملائنا». الأمر ببساطة يتطلب من العميل تحميل مستندين فقط، ثم يقوم النظام الذكي للتعرف على الصور بقراءة البيانات في غضون ثوانٍ لتوفير ملخص كامل لبيانات كلّ من السائق والمركبة. ثم يختار العميل الغطاء التأميني المفضّل والمزايا الإضافية الاختيارية ثم يقوم في النهاية بإجراء عمليّة الدفع بطريقة آمنة. تستغرق العملية كلّها أقل من دقيقة واحدة يتم بعدها إرسال البوليصة إلى العميل عبر البريد الإلكتروني.