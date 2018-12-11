انطلاق مهرجان «قرية المطاعم» في رأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

أعلنت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بالتعاون مع شركة رأس الخيمة العقارية وبمشاركة فعالة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن انطلاق فعاليات مهرجان «قرية المطاعم» في دورته الثانية خلال الفترة من 13 إلى 22 ديسمبر الجاري، بمنطقة «ميناء العرب»، بمشاركة 38 مطعماً سياحياً من المطاعم الشهيرة، والتي تعود ملكيتها لشباب مواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعضاء المنتسبين لمؤسستي سعود بن صقر ومحمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح يوسف اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وعضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن تنظيم مهرجان «قرية المطاعم» بهذا الكم من المشاركين، يهدف الى استضافة أصحاب المشاريع الصغيرة في هذا الجانب المتنوع الذي يقدم المطبخ الإماراتي والخليجي، مع نوعية أخرى من المطاعم التي تقدم وجبات عالمية، وسط أجواء تعكس رؤية إمارة رأس الخيمة في المزج بين الحداثة والتقاليد، لافتاً الى أن فكرة المهرجان تتماشى مع توجه الدولة في إحياء «عام زايد»، حيث سيعكس التصميم العام لقرية المهرجان صورة من التراث الإماراتي القديم، وتم تصميم منافذ البيع بطابع معماري فريد كل زاوية من زوايا القرية تعكس تاريخ الإمارات وتحاكي ثقافتنا وتراثنا.

وأشار إلى أن مهرجان «قرية المطاعم»، يهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الأعضاء المنتسبين لمؤسستي سعود بن صقر ومحمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسويق لمشاريعهم وإيجاد بيئة تساهم في نشر ثقافة المشروع الصغير، وتعزيز السياحة الداخلية في الإمارة.

وقال رأفت وهبة، مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي: نسعى دائماً إلى إبراز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في معظم الفعاليات الحيوية التي تدعم تواجدهم وتبرز منتجاتهم في السوق المحلي.