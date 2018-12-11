«ريدبيج» الأميركية تفتتح مقرها الإقليمي في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت وكالة «ريدبيج» التي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها والمتخصصة في تصميم تجارب العلامات التجارية، عملياتها في منطقة الشرق الأوسط عبر افتتاح مقرها الإقليمي الأول بدبي، في خطوة تأتي ضمن إطار خططها الرامية لتوسيع نطاق نشاطها وعملائها عبر المنطقة والعالم.

ويأتي ذلك بعد إبرام الوكالة شراكة جديدة مع مجموعة «دبليو فنتشرز» لتنضم بموجبها «ريدبيج الشرق الأوسط» إلى محفظة المجموعة من شركات التسويق والإعلام، والتي تشمل «هايبر ميديا» المتخصصة في الإعلانات خارج المنزل، و«ديجيتول» الناشطة في مجال إعلانات التجزئة الرقمية، إلى جانب التعاون المتبادل مع شركة «ريلاي للصناعات» لخدمات التصنيع النوعي. وستقدم «ريدبيج الشرق الأوسط» خدماتها للعملاء من مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الحكومي وقطاع التجزئة، لتضيف رؤيتها الاستثنائية إلى مختلف نشاطات عملائها، بدءاً من التجارب الضخمة وانتهاءً بإطلاق المنتجات على نطاق صغير.

وأعرب براد نيرنبيرج المؤسس والرئيس التنفيذي للوكالة، عن سعادة فريق الوكالة بتقديم الخدمات للعملاء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتميز بها قطاع تجارب العلامات التجارية في المنطقة.