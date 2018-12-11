«إير إنديا إكسبرس» تدشّن خطاً من كانور إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

استقبل مطار أبوظبي الدولي أمس الرحلة الأولى لشركة طيران «إير إنديا إكسبرس» القادمة من كانور في الهند في إطار إطلاق ثلاث رحلات أسبوعية تربط مطار العاصمة بمطار كانور الدولي. ووصلت الرحلة الأولى للشركة من كانور إلى أبوظبي الأحد الماضي ليكون ذلك إعلاناً لانطلاق مسار جديد للشركة، مع اختيار أبوظبي الوجهة الأولى لهذا المسار.

وعقب تدشين هذه الخدمة، سيتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس. وقال مارتن دي غروف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يسعدنا أن نكون الاختيار الأول للمسار الجديد لشركة إير إنديا إكسبرس، فالهند تعد من أكثر المناطق ازدحاماً في الحركة بالنسبة لشبكة مطار أبوظبي الدولي».