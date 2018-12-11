ورشة عمل في دبي تبحث تطوير إدارة المرافق

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

نظمت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، مؤخراً ورشة عمل وملتقى تواصل تحت عنوان «عوامل النجاح في نمو قطاع إدارة المرافق»، وذلك في غرفة تجارة وصناعة دبي. وتهدف الجمعية من وراء هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على العناصر الأساسية المطلوبة لنجاح وتطور ونمو قطاع إدارة المرافق في المنطقة في ظل النمو المتزايد الذي يشهده قطاع البناء في الشرق الأوسط.

وقال جمال لوتاه، رئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: «يشهد قطاع إدارة المرافق الإقليمي في الوقت الراهن نمواً مطرداً وتطوراً ملحوظاً، وميلاً نحو تبني نموذج أعمال قائم على الإنتاجية، لا سيما في ظل تزايد مشاريع التطوير العقاري التي يرافقها طلب كبير على خدمات إدارة المرافق. وقمنا بتنظيم هذه الفعالية انطلاقاً من التزامنا باستعراض ومناقشة مختلف التوجهات والتطورات التي من شأنها أن تدفع بقطاع إدارة المرافق نحو مزيد من النمو والازدهار، تماشياً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى خلق بيئة عمرانية مستدامة يكون لها دور في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية»

وقال علي السويدي، نائب رئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: «نحن ملتزمون بدعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بخدمات إدارة المرافق باعتبارها دعامة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة في هذا القطاع، كما أننا معنيون بمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في إدارة المرافق. وشكلت ورشة العمل منصة مثالية لمناقشة كافة المواضيع المتعلقة بإدارة المرافق».