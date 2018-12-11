غرفة الفجيرة تنظم دورة عن أساليب تسعير السلع والخدمات

المصدر: الشارقة- البيان

تنظم غرفة وتجارة وصناعة الفجيرة اليوم برنامجاً تدريبياً حول أساليب تسعير السلع والخدمات في فندق سيجي الديار بالفجيرة، وذلك في إطار ما توليه الغرفة من حرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح خالد الجاسم مدير عام الغرفة أن البرنامج التدريبي يستهدف التعريف بالأساليب السليمة لتحديد السعر الصحيح للسلع والخدمات، وبالتالي تحسين مستويات الأرباح وما يمكن من توفير قدر من القبول لدى المشترين للسلع أو طالبي الخدمات والتفوق على المنافسة. وأكد الجاسم أهمية التدريب في رفع كفاءة رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من تحمل المسؤوليات وإنجاز أعمالهم بكفاءة.

ويتحدث في البرنامج المستشار المالي الدكتور عبد الله العوضي.